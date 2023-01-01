Noob Drive هي لعبة سيارات سريعة الوتيرة ذات جماليات ممتلئة. هدفك هو القيادة إلى نقطة الوجهة بأسرع ما يمكن. انطلق بأقصى سرعة أثناء استخدام أزرار التوجيه لموازنة نفسك في الهواء، وحاول دائمًا الهبوط على عجلاتك! قم بقياس حركاتك المثيرة بعناية حتى لا تفقد السرعة، وإلا فلن تتمكن من التحليق فوق المنحدرات الخطيرة والفجوات الغادرة التي يمكن أن تدمر سيارتك. التقط جميع القطع النقدية في كل مستوى حتى تتمكن من شراء جلود فريدة ورائعة. هل يمكنك إتقان جميع المستويات الـ 48 المثيرة في Noob Drive؟ لا تنس مشاركتها مع أصدقائك حتى تتمكن من معرفة من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع ويكون البطل! القيادة - W/S أو مفاتيح الأسهم لأعلى/لأسفل - التوجيه - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/ لليمين Nitro - ShiftRestart - تم إنشاء RNoob Drive بواسطة Vanorium. العب منصة الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Noob Archer يمكنك لعب Noob Drive مجانًا على Poki. يمكن لعب Noob Drive على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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