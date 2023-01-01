WebCatalog
Noob Drive

Noob Drive

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Noob Drive على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Noob Drive هي لعبة سيارات سريعة الوتيرة ذات جماليات ممتلئة. هدفك هو القيادة إلى نقطة الوجهة بأسرع ما يمكن. انطلق بأقصى سرعة أثناء استخدام أزرار التوجيه لموازنة نفسك في الهواء، وحاول دائمًا الهبوط على عجلاتك! قم بقياس حركاتك المثيرة بعناية حتى لا تفقد السرعة، وإلا فلن تتمكن من التحليق فوق المنحدرات الخطيرة والفجوات الغادرة التي يمكن أن تدمر سيارتك. التقط جميع القطع النقدية في كل مستوى حتى تتمكن من شراء جلود فريدة ورائعة. هل يمكنك إتقان جميع المستويات الـ 48 المثيرة في Noob Drive؟ لا تنس مشاركتها مع أصدقائك حتى تتمكن من معرفة من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع ويكون البطل! القيادة - W/S أو مفاتيح الأسهم لأعلى/لأسفل - التوجيه - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/ لليمين Nitro - ShiftRestart - تم إنشاء RNoob Drive بواسطة Vanorium. العب منصة الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Noob Archer يمكنك لعب Noob Drive مجانًا على Poki. يمكن لعب Noob Drive على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Noob Drive. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Drive Mad

Drive Mad

poki.com

Blumgi Rocket

Blumgi Rocket

poki.com

Midnight Drive

Midnight Drive

poki.com

Moving Truck: Bounty

Moving Truck: Bounty

poki.com

Super MX - The Champion

Super MX - The Champion

poki.com

Moving Truck: Construction

Moving Truck: Construction

poki.com

ArithmeticA

ArithmeticA

poki.com

Space Thing

Space Thing

poki.com

Freeway Fury 2

Freeway Fury 2

poki.com

Squish Run

Squish Run

poki.com

Freeway Fury

Freeway Fury

poki.com

Super Tunnel Rush

Super Tunnel Rush

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية