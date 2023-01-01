Blumgi Rocket هي لعبة منصة حيث تقود سيارة سريعة للغاية في مستويات ملونة مليئة بالعوائق. اصعد التلال، وأسفل المنحدرات، وعبر الأنفاق والجبال، والمزيد بأقصى سرعة مطلقة! جرب إثارة الرسوم المتحركة الرائعة بالحركة البطيئة أثناء إطلاق صواريخك. كلما ضغطت باستمرار على زر الصاروخ لفترة أطول، كلما زادت قوة دفعك. عندما تكون في الجو، قم بأداء الأعمال المثيرة لإنهاء المستوى بشكل أسرع وإبهار معجبيك. افتح أشكال المركبات الجديدة من خلال التقدم خلال اللعبة وإنهاء كل مستوى. ما مدى سرعة إنهاء Blumgi Rocket وإتقان هذه اللعبة؟ Drive - W/S أو مفاتيح الأسهم لأعلى/لأسفل Rocket - Space barDrive - ARocket - DB تم إنشاء Blumgi Rocket بواسطة Blumgi. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Blumgi Rocket بدون تنزيل أو تثبيت مجانًا باستخدام سطح المكتب والأجهزة المحمولة على Poki.Yes. يمكنك فتح أشكال جديدة ومركبات جديدة ملونة في Blumgi Rocket.

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