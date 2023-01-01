Infiltrating the Airship

إن Infiltrated the Airship هو الإصدار الرابع من سلسلة ألعاب Henry Stickmin الشهيرة. حاول ألا تفشل خلال مهمة مميتة في السماء! إن التسلل إلى المنطاد يشجعك على اتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر في مواقف الحياة أو الموت. ستبدأ باختيار سماعة الأذن أو قذيفة المدفع أو المسدس أو اليد اللزجة. يقدم كل مشهد طريقة جديدة للموت. هل اكتشفت كل النهايات المحتملة بالفعل؟ يمكنك العثور على جميع ألعاب Henry Stickman على Poki لتلعبها مجانًا عبر الإنترنت الآن. استخدم زر الفأرة الأيسر للتفاعل مع الأشياء. تم إنشاء لعبة Infiltrated the Airship بواسطة Puffballs United. العب ألعاب Henry Stickmin الأسطورية الأخرى على Poki: كسر البنك، والهروب من السجن، وسرقة الماس، والفرار من المجمع

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