Stealing the Diamond هو الإصدار الثالث من سلسلة ألعاب Henry Stickmin الشهيرة. ساعد Henry Stickmin في اقتحام المتحف وتنفيذ سرقة الماس. اختر إحدى الطرق المحفوفة بالمخاطر للحصول على الماس، وراقب عواقب أفعالك. تضعك مغامرة التوجيه والنقر هذه في دور سارق الجواهر. يجب عليك اتخاذ قرارات خطيرة في كل خطوة من عملية السرقة. اختر الإجراءات الصحيحة للهروب من الماس! يمكنك العثور على جميع ألعاب Henry Stickman على Poki لتلعبها مجانًا عبر الإنترنت الآن. استخدم زر الفأرة الأيسر للتفاعل مع الأشياء. تم إنشاء لعبة Stealing the Diamond بواسطة Puffballs United. العب ألعاب Henry Stickmin الأسطورية الأخرى على Poki: كسر البنك، والهروب من السجن، والتسلل إلى المنطاد، والهروب من المجمع

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