Breaking the Bank هو الإصدار الأول من سلسلة ألعاب Henry Stickmin الشهيرة. ساعد Henry Stickmin في اقتحام بنك يقع في وسط الصحراء. اختر أحد القرارات المحفوفة بالمخاطر وشاهد بينما تتكشف بقية القصة. يمكنك حفر الأنفاق، واستخدام المتفجرات، والحفر بالليزر، والهدم بالكرات المدمرة، واستخدام الناقل الآني أو حتى التنكر! تأكد من لعب Breaking the Bank عدة مرات للحصول على جميع النهايات. يمكنك العثور على جميع ألعاب Henry Stickman على Poki لتلعبها مجانًا عبر الإنترنت الآن. استخدم زر الفأرة الأيسر للتفاعل مع الأشياء. تم إنشاء لعبة Breaking the Bank بواسطة Puffballs United. العب ألعاب Henry Stickmin الأسطورية الأخرى على Poki: الهروب من السجن، وسرقة الماس، والتسلل إلى المنطاد، والهروب من المجمع

الموقع الإلكتروني: poki.com

