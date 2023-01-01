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Dungeon Quest

Dungeon Quest

poki.com

اللعب على الويب

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استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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هل لديك ما يلزم لجعله من خلال الزنزانة؟ اعثر على أفضل الغنائم واهزم جميع المنافسين في لعبة تقمص الأدوار الممتعة والحركة هذه. انطلق في رحلة من مستوى إلى آخر لمواجهة أعداء متزايدي الصعوبة أثناء جمع أفضل العناصر الممكنة. ضوابط: WASD/مفاتيح الأسهم - التحرك زر الفأرة الأيسر - الهجوم ز- استخدم الزجاجة الصحية ف - وقفة

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dungeon Quest. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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