WebCatalog
Cheap Golf

Cheap Golf

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cheap Golf على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

هل تعتقد أن لديك ما يلزم لضرب حفرة في واحدة؟ لن يكون الأمر سهلاً كما تعتقد في لعبة Cheap Golf، وهي لعبة ألغاز جولف قديمة بها الكثير من المستويات التي يمكنك استكشافها. ستأخذك مضيفة الذكاء الاصطناعي سوزان من مستوى إلى آخر حيث تصبح الألغاز أكثر صعوبة تدريجيًا! الماوس - انقر واسحب للتصوير انتبه إلى المعدل لكل حفرة! الزاوية هي كل شيء! خذ وقتًا لتوجيه لقطاتك من أجل إكمال المستوى في أقل عدد ممكن من "التقلبات". تم إنشاء لعبة الجولف الرخيصة بواسطة Pixeljam الذين ابتكروا ألعابًا منخفضة الدقة منذ عام 2005. وهم أيضًا منشئو لعبة Dino Run الناجحة.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cheap Golf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Golf Zero

Golf Zero

poki.com

Golf Champions

Golf Champions

poki.com

100% Golf

100% Golf

poki.com

GolfParty.io

GolfParty.io

golfparty.io

Battle Golf

Battle Golf

poki.com

Golf Gardens FRVR

Golf Gardens FRVR

golfgardens.frvr.com

Golfparty.io

Golfparty.io

poki.com

Whack em all

Whack em all

poki.com

Super Soccer Star 2

Super Soccer Star 2

poki.com

Bubble Shots

Bubble Shots

poki.com

Papercraft Wars

Papercraft Wars

poki.com

Diff

Diff

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية