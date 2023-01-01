هل تعتقد أن لديك ما يلزم لضرب حفرة في واحدة؟ لن يكون الأمر سهلاً كما تعتقد في لعبة Cheap Golf، وهي لعبة ألغاز جولف قديمة بها الكثير من المستويات التي يمكنك استكشافها. ستأخذك مضيفة الذكاء الاصطناعي سوزان من مستوى إلى آخر حيث تصبح الألغاز أكثر صعوبة تدريجيًا! الماوس - انقر واسحب للتصوير انتبه إلى المعدل لكل حفرة! الزاوية هي كل شيء! خذ وقتًا لتوجيه لقطاتك من أجل إكمال المستوى في أقل عدد ممكن من "التقلبات". تم إنشاء لعبة الجولف الرخيصة بواسطة Pixeljam الذين ابتكروا ألعابًا منخفضة الدقة منذ عام 2005. وهم أيضًا منشئو لعبة Dino Run الناجحة.

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