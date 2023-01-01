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GolfParty.io

GolfParty.io

golfparty.io

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Golfparty.io هي لعبة غولف مصغرة متعددة اللاعبين عبر الإنترنت حيث تتنافس مع اللاعبين الآخرين لمعرفة من يمكنه إغراق الكرة أولاً! هدفك هو ببساطة جعل الكرة تتدحرج عبر العديد من الفخاخ، والمنحدرات، والبدع، والعديد من العوائق الأخرى في الحفرة المنتظرة في نهاية المستوى. سيتم تسجيلك من خلال عدد التسديدات التي تلتقطها بالإضافة إلى خفة الحركة لديك. حاول التصويب بعناية وأخذ أقل عدد ممكن من الضربات. اضغط باستمرار على إصبعك أو الماوس لبدء التصويب. يمكنك السحب للخلف لضبط شدة تسديداتك وتوجيهها إلى اليسار أو اليمين لتغيير الاتجاه. الافراج عن لاطلاق النار! قم بدعوة أصدقائك واللعب ضد بعضهم البعض لمعرفة من هو لاعب الجولف المثالي!

الموقع الإلكتروني: golfparty.io

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