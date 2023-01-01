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Factory Balls Forever

Factory Balls Forever

poki.com

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Factory Balls Forever هي لعبة ألغاز حيث عليك تلوين الكرات بشكل صحيح! استخدم أدوات مختلفة لتغطية الكرة قبل البدء بالرسم عليها. استخدم الأدوات بالترتيب الصحيح لإنشاء النمط المناسب للغز. تحتوي اللعبة على العديد من المستويات، والتي تزداد صعوبة كلما تقدمت فيها. هل يمكنك إنهاء جميع الألغاز في Factory Balls Forever؟ نبذة عن منشئ المحتوى: تم إنشاء Factory Balls Forever بواسطة Bart Bonte. هذه هي لعبته الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Factory Balls Forever. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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