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Color Car

Color Car

poki.com

اللعب على الويب

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Color Car هي لعبة مهارة ملونة حيث تحتاج إلى القيادة عبر كل مستوى بينما تلمس اللون الأبيض فقط! تم إنشاؤها بواسطة KasSanity، العب Color Car على Poki وتعرف على عدد المستويات التي يمكنك تجاوزها. المس أي لون عدا اللون الأبيض وستنتهي اللعبة. استفد من عناصر القوة مثل TNT والبوابات والمزيد لمساعدتك على الانتهاء. إلى أي مدى يمكن أن تصل سيارتك الملونة؟ عناصر التحكم: مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين - توجيه لليسار/لليمين - المسافة - إعادة التشغيل حول المنشئ: تم إنشاء Color Car بواسطة KasSanity، ومقرها في كندا. وهم أيضًا منشئو KnockOff وDashy Square والمزيد!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Color Car. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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