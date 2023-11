4th and Goal 2023 هي لعبة كرة قدم أمريكية حيث تلعب دور لاعب الوسط المحترف الذي يقود فريقك إلى النصر. في أحدث إصدار من السلسلة المحبوبة، توجد فرق واستراتيجيات وإعدادات فرق جديدة تمامًا في كتاب قواعد اللعبة الخاص بك. باعتبارك لاعب الوسط في فريق كرة القدم الخاص بك، يتعين عليك إجراء المكالمات لتسجيل نقاط الهبوط وتحويلها. اختر مسرحياتك من كتاب قواعد اللعبة بحكمة، حتى تتمكن من فتح لاعبين آخرين لتسجيل المحاولة، وجعلها مجهودًا جماعيًا! حقق نجاحات كبيرة، وسجل نقاط الهبوط، واختر المسرحيات التي أنشأها لاعبو كرة القدم الحاليون والسابقون في المدارس الثانوية والكليات والمحترفون! اختر حركات مختلفة من كتاب اللعب لإعداد لعبة تمرير رائعة، أو حاول انتزاع بضعة أمتار لنفسك وإعداد لعبة أخرى. تنافس في مباراة بطولة واحدة، وقاتل في بطولة فاصلة، واستعد لمباراة Super Bowl التالية في الجولة الرابعة وGoal 2023. كن لاعب الوسط في فريق كرة القدم الخاص بك وقم بإجراء المكالمات لتسجيل نقاط الهبوط وتحويلها. اختر حركات مختلفة من كتاب اللعب لإعداد لعبة تمرير رائعة، أو حاول انتزاع بضعة أمتار لنفسك وإعداد لعبة أخرى. النقل - مفاتيح الأسهم - التمرير/اللعب - A/S/DBoost - كرة WSnap - شريط المسافة - التنقل في القائمة - الماوس الرابع و تم إنشاء Goal 2023 بواسطة Glowmonkey. العب ألعابهم الرياضية الأخرى على Poki: Linebacker Alley، Linebacker Alley 2، 4th-and-goal-2013، 4th-and-goal-2014، 4th and Goal 2018، 4th and Goal 2019، 4th and Goal 2020، و4th and Goal 2021 والرابع والهدف 2022! الهدف الرابع عبارة في كرة القدم تشير إلى أن المسافة بين خط المشاجرة ومنطقة النهاية أقل من عشرة ياردات، مما يعني أن الفريق على بعد ياردات من الهبوط. إذا كان الفريق في المركز الرابع، فهذا يعني أنه يهدف إلى الهبوط. يمكنك لعب 4th وGoal 2023 مجانًا على Poki. ويمكن لعب 4th وGoal 2023 على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ 4th and Goal 2023. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.