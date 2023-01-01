Princess Weekend Activity

اذهب للتسوق مع زوج من أميرات ديزني! في لعبة البنات هذه، يمكنك تجربة الملابس أثناء التخفيضات الصيفية في المتجر. هناك قمم أنيقة وسراويل ضيقة وفساتين جميلة. التقط صورًا مع إكسسوارات عالية التقنية في الكرنفال في نشاط عطلة نهاية الأسبوع للأميرة!

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