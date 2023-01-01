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Princess Weekend Activity

Princess Weekend Activity

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Princess Weekend Activity على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اذهب للتسوق مع زوج من أميرات ديزني! في لعبة البنات هذه، يمكنك تجربة الملابس أثناء التخفيضات الصيفية في المتجر. هناك قمم أنيقة وسراويل ضيقة وفساتين جميلة. التقط صورًا مع إكسسوارات عالية التقنية في الكرنفال في نشاط عطلة نهاية الأسبوع للأميرة!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Princess Weekend Activity. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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