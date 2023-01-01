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Skibidi Shooter

Skibidi Shooter

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اللعب على الويب

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Skibidi Shooter هي لعبة إطلاق نار حيث يتعين عليك صد مراحيض Skibidi التي تغزو المدينة! استخدم مسدسك وبندقية القنص والمدفع الرشاش لتشق طريقك عبر المستويات المختلفة. بالنسبة للعملاء المهرة حقًا، هناك وضع لا نهاية له. في وضع اللعب هذا، يمكنك مواجهة أكبر عدد ممكن من موجات Skibidi Toilets. انضم إلى مقاومة المصورين وقاتل!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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