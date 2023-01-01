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Pack a bag

Pack a bag

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pack a bag على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أنت ذاهب في رحلة! حان الوقت لحزم حقائبك والمغادرة. لكن اه اه! يبدو أن لديك الكثير من الأشياء التي لا يمكن وضعها في حقيبتك الصغيرة أو حقيبتك! سيتعين عليك استخدام بعض التخطيط المكاني الجيد للحصول على كل شيء هناك. هذا هو ما تعنيه حزمة الحقيبة! في كل مستوى، يتم إعطاؤك مجموعة من العناصر وقطعة من الأمتعة لوضعها فيها. كلما لعبت مستويات أكثر، زادت العناصر التي تحصل عليها حتى تصبح الأمور صعبة للغاية. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة، يمكنك دائمًا طلب تلميح مفيد أو إزالة أحد العناصر التي يجب عليك حزمها. هل لديك الوعي المكاني اللازم لتجاوز كل مستوى من مستويات Pack a Bag؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pack a bag. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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