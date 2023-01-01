أنت ذاهب في رحلة! حان الوقت لحزم حقائبك والمغادرة. لكن اه اه! يبدو أن لديك الكثير من الأشياء التي لا يمكن وضعها في حقيبتك الصغيرة أو حقيبتك! سيتعين عليك استخدام بعض التخطيط المكاني الجيد للحصول على كل شيء هناك. هذا هو ما تعنيه حزمة الحقيبة! في كل مستوى، يتم إعطاؤك مجموعة من العناصر وقطعة من الأمتعة لوضعها فيها. كلما لعبت مستويات أكثر، زادت العناصر التي تحصل عليها حتى تصبح الأمور صعبة للغاية. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة، يمكنك دائمًا طلب تلميح مفيد أو إزالة أحد العناصر التي يجب عليك حزمها. هل لديك الوعي المكاني اللازم لتجاوز كل مستوى من مستويات Pack a Bag؟

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