SudoQi

SudoQi

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الموقع الإلكتروني: poki.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

انغمس في لعبة SudoQi، وهي لعبة ألغاز مستوحاة من لعبة Sudoku حيث يتعين عليك وضع الأرقام بشكل استراتيجي في صفوف لتتناسب مع المجموع المستهدف. مع العديد من المستويات المختلفة التي يمكنك استكشافها، تعد هذه اللعبة بمثابة اختبار رائع لمهارات المنطق والرياضيات. تشعر عالقة؟ لا شكر على واجب! يمكنك أن تطلب تلميحًا مفيدًا لإرشادك على طول الطريق. هل يمكنك التغلب على SudoQi وتصبح بطل الأرقام النهائي؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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