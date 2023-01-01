Cosmos Lines هي إحدى ألعاب الألغاز المريحة التي ترسم فيها خطوطًا لملء الشبكة. يمكن أن يكون كل سطر فقط بالطول الذي يشير إليه الرقم، لذا فإن تركيبها معًا بالطريقة الصحيحة سيتطلب بعض قوة التفكير. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة، يمكنك دائمًا طلب تلميح مفيد! هل يمكنك إنهاء جميع المستويات؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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