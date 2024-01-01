Stupidella 3

عادت Stupidella للعبة الثالثة المليئة بالمغامرات الغريبة والبرية والغبية! في هذه النسخة من القصة، لم تعد سندريلا إلى طبيعتها عندما دقت الساعة الثانية عشرة. بدلا من ذلك، أصبحت Stupidella! قطع العشب، أو التقاط صورة للوحة شهيرة، أو فك رموز كتابات من الحضارات القديمة أو زراعة البطيخ - يمكنها أن تفعل كل شيء! كل ما تحتاجه هو مساعدتك للعثور على الحل الصحيح، والذي قد لا يكون من السهل دائمًا العثور عليه. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة في مستوى صعب، يمكنك دائمًا طلب تلميح مفيد لمساعدتك في العثور على الحل الصحيح. هل يمكنك مساعدة Stupidella مرة أخرى؟ مرة الثالثة هو سحر!

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