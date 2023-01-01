في Time Clones، يمكنك التحكم في شخصية يمكنها استنساخ نفسها! لكن مستنسخاتك ليست مجرد نسخ عادية. كلما قمت بإجراء استنساخ، يمكنك العودة بالزمن إلى الوراء وسوف يقوم استنساخك بنسخ جميع الخطوات التي قمت بها من قبل! يمكنك استخدام مضاعفات السفر عبر الزمن هذه للضغط على الأزرار والقفز على المنصات وفتح الأبواب. هناك 24 مستوى من التحدي ستجعلك تستخدم نسخك بطرق جديدة ومبتكرة. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا مشاهدة تلميح يوضح لك كيفية إكمال المستوى. هل يمكنك أن تصبح مسافرًا عبر الزمن خبيرًا في الاستنساخ وحل كل المستويات؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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