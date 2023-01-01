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Time Clones

Time Clones

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Time Clones على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

في Time Clones، يمكنك التحكم في شخصية يمكنها استنساخ نفسها! لكن مستنسخاتك ليست مجرد نسخ عادية. كلما قمت بإجراء استنساخ، يمكنك العودة بالزمن إلى الوراء وسوف يقوم استنساخك بنسخ جميع الخطوات التي قمت بها من قبل! يمكنك استخدام مضاعفات السفر عبر الزمن هذه للضغط على الأزرار والقفز على المنصات وفتح الأبواب. هناك 24 مستوى من التحدي ستجعلك تستخدم نسخك بطرق جديدة ومبتكرة. لا تقلق إذا واجهتك مشكلة - يمكنك دائمًا مشاهدة تلميح يوضح لك كيفية إكمال المستوى. هل يمكنك أن تصبح مسافرًا عبر الزمن خبيرًا في الاستنساخ وحل كل المستويات؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Time Clones. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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