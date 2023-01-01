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Punchers

Punchers

poki.com

اللعب على الويب

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Punchers هي لعبة محاكاة ملاكمة ثلاثية الأبعاد حيث يمكنك تحقيق حلمك في ممارسة مهنة الملاكمة. ستمنحك الرسومات الغامرة والواقعية الشعور بالقتال في الحلبة بنفسك. يوجد أيضًا وضع الحركة البطيئة حيث يمكنك أن تشعر بالقتال من منظور سينمائي. الخطاف الأيمن، الخطاف الأيسر! أنت بالفعل مدمن على اللكمات، أليس كذلك؟ الاتجاه الهزيل - WASD أو مفاتيح الأسهم بالقبضة اليسرى - R أو <القبضة اليمنى - T أو >تم إنشاء اللكمات بواسطة Vardan Aleksanyan. اطلع على ألعابهم الأخرى Lampada Street وStriker Dummies على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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