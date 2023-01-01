قد تؤدي العصي والحجارة إلى كسر العظام، لكن لا تدع رمح العدو يرميك من برجك! انقر واسحب للخلف لزيادة قوة رميتك لإسقاط عدوك. نصيحة احترافية: اضربهم في الرأس وسيكون فوزًا فوريًا! افتح قوى خاصة مثل القفز والبط لمساعدتك في الوصول إلى أعلى درجاتك. عناصر التحكم: الماوس - الهدف، تحديد القوة، وإطلاق النارW - القفز (بمجرد فتحه)S - البط (بمجرد فتحه)

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Javelin Fighting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.