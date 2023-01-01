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Javelin Fighting

Javelin Fighting

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Javelin Fighting على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قد تؤدي العصي والحجارة إلى كسر العظام، لكن لا تدع رمح العدو يرميك من برجك! انقر واسحب للخلف لزيادة قوة رميتك لإسقاط عدوك. نصيحة احترافية: اضربهم في الرأس وسيكون فوزًا فوريًا! افتح قوى خاصة مثل القفز والبط لمساعدتك في الوصول إلى أعلى درجاتك. عناصر التحكم: الماوس - الهدف، تحديد القوة، وإطلاق النارW - القفز (بمجرد فتحه)S - البط (بمجرد فتحه)

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Javelin Fighting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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