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Joyrider

Joyrider

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Joyrider هي لعبة رياضية تم إنشاؤها بواسطة kokos.games. أظهر مهاراتك في الركوب والحركات المثيرة على دراجتك الفاخرة عبر الأخاديد والغابات وحتى الفضاء الخارجي! انطلق عبر مستويات مختلفة مليئة بالعقبات البسيطة أو الخادعة التي يتعين عليك تجنبها. أظهر أنك محترف من خلال القيام بالشقلبات أو الشقلبات الخلفية أو أي حركة رائعة أخرى يمكنك التفكير فيها. ثم أكمل غنيمتك عن طريق فتح أغطية الرأس والأزياء والدراجات النارية الجديدة الملونة. لتحقيق أقصى قدر من النجاح، انتبه إلى المهام مثل إكمال المستوى دون أن يتعطل مرة واحدة. إذا كنت عالقًا في مستوى ما، فيمكنك استخدام زر التخطي الذي يظهر في الأعلى بعد التعطل عدة مرات. تفضل وقم بتجربة Joyrider! حافظ على توازن دراجتك عن طريق الضغط على مفاتيح التوجيه في الوقت المناسب. تأكد من عدم الاصطدام أو الاصطدام برأسك! تسريع - W أو UpSteer - A/D أو Left/RightBack - S أو DownDismount - TRestart - RJoyrider تم إنشاؤه بواسطة kokos.games. العب لعبة المهارات المذهلة الأخرى على Poki: Supernova

الموقع الإلكتروني: poki.com

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