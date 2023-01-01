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Bomba

Bomba

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Bomba هي لعبة منصة حركة تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. هدفك في هذه اللعبة هو توجيه شخصيتنا باستخدام الماوس أو إصبعك للوصول إلى جميع النجوم المحددة دون لمس الجدران أو أي كائنات متحركة. سافر إلى أحد موزعات القنابل وأمسك بها، ثم دمر كل الأعداء وكتل الطحالب. انطلق واستمتع بـ 30 مستوى مثيرًا مليئًا بالانفجارات والمغامرة. هذه هي أفضل لعبة كلاسيكية لتجنب الماوس يمكنك لعبها عبر الإنترنت مجانًا! تنشيط/تحديد الشخصية - انقر أو اضغط على "أسقط القنبلة" - انقر (في حالة الضغط على واحدة) تم إنشاء Bomba بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

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