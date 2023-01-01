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TileFall.io

TileFall.io

tilefall.io

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TileFall.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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اقفز من بلاطة إلى أخرى، وتجنب السقوط حتى الموت، بينما تصطدم باستمرار باللاعبين الآخرين في TileFall.io. في لعبة المنصات هذه المستوحاة من لعبة جماعية مشهورة أخرى، تختفي البلاطات تحت قدميك بمجرد أن تدوس عليها. يلعب معجبو Among Us معًا عبر الإنترنت لتجربة لعبتهم المفضلة بطريقة جديدة. قم بالجري والقفز بأسرع ما يمكن للبقاء على المستوى لأطول فترة ممكنة، قبل أن تسقط إلى الطابق السفلي. هل ستكون أحد اللاعبين القلائل الذين تمكنوا من الحفاظ على هدوئهم والبقاء في القمة حتى نهاية الجولة؟

الموقع الإلكتروني: tilefall.io

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