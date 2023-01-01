اقفز من بلاطة إلى أخرى، وتجنب السقوط حتى الموت، بينما تصطدم باستمرار باللاعبين الآخرين في TileFall.io. في لعبة المنصات هذه المستوحاة من لعبة جماعية مشهورة أخرى، تختفي البلاطات تحت قدميك بمجرد أن تدوس عليها. يلعب معجبو Among Us معًا عبر الإنترنت لتجربة لعبتهم المفضلة بطريقة جديدة. قم بالجري والقفز بأسرع ما يمكن للبقاء على المستوى لأطول فترة ممكنة، قبل أن تسقط إلى الطابق السفلي. هل ستكون أحد اللاعبين القلائل الذين تمكنوا من الحفاظ على هدوئهم والبقاء في القمة حتى نهاية الجولة؟

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