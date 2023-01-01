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Getaway Shootout

Getaway Shootout

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في لعبة Getaway Shootout، عليك أن تتسابق مع ثلاثة آخرين للوصول إلى نقطة الاستخراج. ومع ذلك، فإن هذا ليس سباقًا عاديًا، حيث يمكنك فقط القفز في طريقك إلى خط النهاية. جرب القفز على جهاز الكمبيوتر أو أحد أصدقائك في هذه اللعبة ثنائية اللاعبين. في طريقك المليء بالعوائق حتى النهاية، ستجد جميع أنواع الأسلحة والتعزيزات للتغلب على المنافسة. W - اقفز يسارًا E - اقفز يمينًا R - power-upI - اقفز يسارًا O - اقفز يمينًا P - power-up

الموقع الإلكتروني: poki.com

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