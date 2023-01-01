WebCatalog
Hole.io

Hole.io

hole-io.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Hole.io على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

استوعب الجميع في ثقبك الأسود في اللعبة الجديدة - Hole.io! العب مجانًا على الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: hole-io.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Hole.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Hole.io

Hole.io

poki.com

Park Out

Park Out

poki.com

Yandex Games

Yandex Games

yandex.com

CrushTime

CrushTime

crushtime.io

9 Ball Pool

9 Ball Pool

poki.com

Gartic Phone

Gartic Phone

garticphone.com

Bossy Toss

Bossy Toss

poki.com

Cubic Castles

Cubic Castles

castles.cc

RollerCoin

RollerCoin

rollercoin.com

Golfinity

Golfinity

poki.com

Spinball 3D

Spinball 3D

yp3d.com

Doomz.io

Doomz.io

doomz.io

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية