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One More Dash

One More Dash

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One More Dash، وهي تتمة للعبة One More Line، هي لعبة مهارات من SMG Studios حيث يتعين عليك الاندفاع من حلقة إلى أخرى لترى إلى أي مدى يمكنك الوصول. هل تعتقد أن لديك ما يلزم للتغلب على One More Dash، لعبة الاندفاع والتوقيت البسيطة والمخادعة؟ مع وجود أكثر من 200 مهمة متسارعة يجب إكمالها، فإن الدفعة الثانية من سلسلة ألعاب One More لن تكون مخيبة للآمال. هدفك بسيط، اندفع بسرعة من دائرة إلى أخرى لمواصلة جولتك. انتبه جيداً لتوقيتك! ضرب الأجزاء الصلبة ويتم اندفاعة الخاص بك! ضوابط: الفضاء - داش عن الخالق: One More Dash هو الإصدار الثالث من سلسلة One More من SMG Studios، ومقرها ملبورن، أستراليا. تتكون السلسلة أيضًا من One More Line وOne More Bounce. وهم أيضًا منشئو Super One More Jump وThumb Drift والمزيد.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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