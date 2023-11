Dumb Ways to Die 3: World Tour تتكون من 5 ألعاب مصغرة ممتعة ستختبر مهاراتك! تم تطويره في الأصل بواسطة Metro Trains Melbourne وشركة النقل العام الأسترالية لتعليم الناس حول السلامة وهو الثالث في سلسلة Dumb Ways to Die. في Dumb Ways to Die 3: World Tour، يتم وضعك في وسط مدينة Dumbville، وهي مدينة مليئة بالمخاطر. اربح العملات المعدنية من خلال لعب ألعاب صغيرة لإصلاح منازل Dumbville المحطمة والخطيرة. الخطر موجود في كل مكان، ولكن يمكنك إنقاذ الموقف والحفاظ على دمبفيل آمنًا من خلال لعب Dumb Ways to Die 3: World Tour على Poki!عناصر التحكم: مفاتيح الأسهم - MoveSpace - القفز/التحليق نبذة عن المبدع: Dumb Ways to Die 3: تم إنشاء جولة حول العالم بواسطة قطارات مترو ملبورن، ومقرها في أستراليا. هم أيضًا منشئو Dumb Ways to Die و Dumb Ways to Die 2: The Games.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Dumb Ways To Die 3: World Tour. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.