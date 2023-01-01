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Ninja Shurican

Ninja Shurican

poki.com

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هل أنت Shurican Ninja القادم؟ شق طريقك عبر العقبات والمزيد للتقدم من مستوى إلى آخر، أو تحدي التحدي، أو من خلال الوضع الذي لا نهاية له. قم بتوجيه النينجا الخاص بك إلى مكان آمن من خلال لعبة Flappy Bird الشبيهة بهذه اللعبة لكسب النقاط التي يمكنك استبدالها للحصول على ملابس وأسلحة أفضل. احترس من الحواف النارية. إنها خطيرة مثل العقبات التي ستواجهها! ضوابط: النقر بالماوس/لوحة المفاتيح - القفز عن الخالق: تم إنشاء Ninja Shurican بواسطة SnoutUp Games ومقرها في ليتوانيا. ربما تعرف ألعاب SnoutUp من ألعاب Iron Snout التي تقاتل الكونغ فو، وألعاب إطلاق النار التي تحمل سمة الخنازير Cave Blast، وألعاب Bacon May Die التي تعتمد على الضرب (والتي تحمل أيضًا طابع الخنازير)، وقطاعة لحم الخنزير التي تقاتل بالسيف.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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