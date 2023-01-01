WebCatalog
Cave Blast

Cave Blast

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cave Blast على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Cave Blast هي لعبة إطلاق نار سريعة الوتيرة تضم العديد من الشخصيات القابلة للعب. تبادل لاطلاق النار الخفافيش وحوش أخرى! تتحداك لعبة الحركة هذه أن تطير وتطلق سلاحك في نفس الوقت. يمكنك اللعب كخنزير أو كلب أو مصاص دماء أو قزم موهوب. ابدأ مع البطريق أو النحلة، أو اختر قوة خاصة! استعد لاستغلال الكمبيوتر طوال اليوم في لعب هذه اللعبة! حرك بطاقة الخنزير الخاصة بك نحو البطاقة التي تريد التفاعل معها. حرك - مفاتيح الأسهم، WASD أو اضغط على فتحة البطاقة المطلوبة، تم إنشاء Cave Blast بواسطة Snoutup Games. العب ألعاب الخنازير الأخرى على Poki: Card Hog وIron Snout وBacon May Die وCave Blast وHop Chop وBunny Goes Boom وNinja Shurican.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cave Blast. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Bunny Goes Boom

Bunny Goes Boom

poki.com

Iron Snout

Iron Snout

poki.com

Card Hog

Card Hog

poki.com

Toaster Dash

Toaster Dash

poki.com

Iron Snout

Iron Snout

now.gg

Bacon May Die

Bacon May Die

poki.com

Ninja Shurican

Ninja Shurican

poki.com

Dodge Blast

Dodge Blast

poki.com

A Pretty Odd Bunny

A Pretty Odd Bunny

poki.com

Learn 2 Fly

Learn 2 Fly

poki.com

Blast Red

Blast Red

poki.com

Bacon May Die

Bacon May Die

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية