Cave Blast هي لعبة إطلاق نار سريعة الوتيرة تضم العديد من الشخصيات القابلة للعب. تبادل لاطلاق النار الخفافيش وحوش أخرى! تتحداك لعبة الحركة هذه أن تطير وتطلق سلاحك في نفس الوقت. يمكنك اللعب كخنزير أو كلب أو مصاص دماء أو قزم موهوب. ابدأ مع البطريق أو النحلة، أو اختر قوة خاصة! استعد لاستغلال الكمبيوتر طوال اليوم في لعب هذه اللعبة! حرك بطاقة الخنزير الخاصة بك نحو البطاقة التي تريد التفاعل معها. حرك - مفاتيح الأسهم، WASD أو اضغط على فتحة البطاقة المطلوبة، تم إنشاء Cave Blast بواسطة Snoutup Games. العب ألعاب الخنازير الأخرى على Poki: Card Hog وIron Snout وBacon May Die وCave Blast وHop Chop وBunny Goes Boom وNinja Shurican.

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