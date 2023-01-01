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Final Ninja

Final Ninja

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Final Ninja هي لعبة منصات وحركة تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. أنت تاكيشي، الهارب الذي كان محاربًا في السابق، وتحاول الهروب من حياتك القديمة والعثور على السلام. رئيسك السابق أكوما يطاردك ويحاول القضاء عليك. استخدم حبل النينجا وخفة الحركة الخاصة بك للقضاء على رئيسك السابق! تعلم مهارات النينجا وأتقن مهاراتك في المستويات العشرين التي يقدمها Final Ninja. القفز، والجري، والتسلل، واستخدام shurikens، والخطافات، وأكثر من ذلك بكثير! هل أنت مستعد لمهمتك النهائية، Final Ninja؟ التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين Stealth - S أو مفتاح السهم للأسفل القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى استخدم الخطاف - (اضغط باستمرار) زر الماوس الأيسر أو الإصبع تم إنشاء Final Ninja بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3، فوضى الكهف، تمرد، سكاي واير، طلقة مزدوجة، موضوع الاختبار أخضر وموضوع الاختبار أزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

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