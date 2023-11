Final Ninja Zero هي لعبة منصات وحركة تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. إنها مقدمة للعبة Final-ninja والتي يمكنك لعبها على Poki. في هذه اللعبة، ستلعب دور تاكيشي، نفس البطل من لعبة Final Ninja الأولى. تجري أحداثه قبل أربعين عامًا من أحداث Final Ninja. تعرف على المزيد حول ماضي تاكيشي بينما تتقن مهاراتك في النينجا. هناك 24 مستوى في لعبة Final Ninja Zero. اركض، واقفز، وتسلل، واستخدم الشوريكين، والخطافات، وغير ذلك الكثير لإكمال جميع المستويات! هل أنت مستعد لتكون البطل النهائي في Final Ninja Zero؟ التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين Stealth - S أو مفتاح السهم للأسفل القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى استخدم الخطاف - (اضغط باستمرار) زر الماوس الأيسر أو الإصبع كان Final Ninja Zero تم إنشاؤها بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

