تتم مكافأة مهاراتك الإستراتيجية من خلال تعزيزات القوة والنقاط الإضافية بينما تتعلم كيفية ربط النقاط.

الموقع الإلكتروني: connect.frvr.com

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