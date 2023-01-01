التقط مضربك واقفز إلى الملعب للقيام ببعض حركات كرة الريشة المثيرة! سحق كل خصم للسيطرة على البطولة ومن ثم قهر العالم. إن ضرب الريشة في الوقت المناسب هو مفتاح النجاح في مغامرة كرة الريشة الممتعة والملونة هذه. ضوابط: الفضاء - ضرب

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Badminton Stars. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.