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Big NEON Tower VS Tiny Square

Big NEON Tower VS Tiny Square

poki.com

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Big NEON Tower VS Tiny Square هي لعبة منصة ألغاز حيث تجتاز منصة مثيرة متعددة المستويات مليئة بالعقبات. تمت سرقة صديقك المفضل بايناناس من قبل Big Square وتم نقله إلى قمة برج كبير مليء بفخاخ الموت. عند صعودك إلى هذا البرج، ستجد أبراجًا مميتة مزودة بأجهزة استشعار، وقفزات مميتة بالليزر، وبركًا من الحمم البركانية، وغير ذلك الكثير. تأكد من التوقف عند كل نقطة تفتيش حتى لا تفقد الكثير من التقدم عندما تصطدم بأحد الأفخاخ الموضوعة بدقة. هل يمكنك العثور عليه في هذا المستوى العملاق المقسم إلى أقسام كبيرة ذات شاشة واحدة؟ استمتع بجماليات التسعينيات مع الموسيقى التصويرية الرائعة! التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين القفز - مسافة أو سهم لأعلى إعادة التشغيل - تم إنشاء YBig NEON Tower VS Tiny Square بواسطة EO Interactive. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Big NEON Tower VS Tiny Square مجانًا على Poki.نعم! هذه هي اللعبة الأصلية ولكنها نسخة مبسطة فقط على Poki! يمكن لعب Big NEON Tower VS Tiny Square على جهاز الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Big NEON Tower VS Tiny Square. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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