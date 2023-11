Hipster vs Rockers هي لعبة تلبيس حيث يمكنك اختيار تلبيس محبو موسيقى الجاز أو الروك! ولا تنس التقاط صورة في النهاية. حول المنشئ: تم إنشاء Hipster vs Rockers بواسطة Go Panda Games. هذه هي لعبتهم الخامسة على Poki بعد Baby Race Galaxy، وFunny Rescue Zookeeper، وFunny Nose Emergency، وCreative Puzzle!

