التقط سيفك وادخل الحلبة في Last Warriors! اختر شخصيتك المفضلة من قائمة مكونة من ثمانية شخصيات وحارب أصدقائك. كل محارب لديه تخصصه الخاص. على سبيل المثال، Haru the Ninja سريع جدًا ويمكنه القفز عاليًا جدًا، لكن هجماته ليست قوية مثل هجمات Kalah the Hunter. جرب كل مقاتل لمعرفة أي واحد يناسب أسلوب لعبك! إذا كنت تلعب بمفردك، فيمكنك الدخول إلى وضع البطولة! هنا تواجه جميع المحاربين واحدًا تلو الآخر. فقط المقاتل الأقوى والأكثر مهارة يمكنه الوصول إلى النهاية ومواجهة الزعيم النهائي. هل ستتمكن من هزيمتهم وتصبح بطل آخر المحاربين؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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