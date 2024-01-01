Spyfall

Spyfall

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الموقع الإلكتروني: spyfall.app

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Spyfall على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Play the famous game of questioning and bluffing! You're an FBI detective. Problem: someone in your department is an enemy spy. Your full department has been brought in. You must question each other to discover the spy.

الموقع الإلكتروني: spyfall.app

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