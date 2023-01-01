"الأنبياء" هي لعبة محاكاة مضحكة حيث تكون نبيًا ويجب عليه مشاركة الحكمة مع الجماهير التي تحتاجها. كل ما عليك فعله هو قول بعض الكلمات لمتابعيك. لكننا نؤكد لك أن الأمر ليس بهذه البساطة. يجب عليك التحقق من البيئة المحيطة بك عندما تبدأ اللعبة، حتى تتمكن من اكتشاف أدلة ديناميكية من بيئتك حول ما يجب أن تقوله، أو عدد الكلمات التي تحتاج إلى قولها. أنت حر في اللعب كواحدة من الشخصيات النابضة بالحياة ذات الرسوم المتحركة والمصممة ببراعة مثل The تقليدي، وThe Animist، وThe Absurdist، وThe Pacifist، وThe Cynic، وThe Mystic، وThe Rationalist. كل من هذه الشخصيات لها مظهرها الفريد وشخصيتها وتصورها للعالم. تأكد من اللعب كجميع الأنبياء لتقدير الأجزاء المضحكة لكل شخصية. ماذا تنتظر؟ تفضل وابدأ في الحديث وأظهر للجميع أنك وضعت "المؤيد" في النبي! قم بتوصيل أفكارك أو أوامرك عن طريق كتابتها. تحقق من البيئة المحيطة بك عندما تبدأ اللعبة، حتى تتمكن من اكتشاف أدلة ديناميكية من بيئتك حول ما ستقوله، أو عدد الكلمات التي تحتاج إلى قولها. تم تطوير لعبة Prophets بواسطة Studio Seufz، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في ألمانيا. العب ألعاب المغامرات الرائعة الأخرى على Poki: Murder وCaesar's Day Off وMoon Waltz. يمكنك لعب Prophets مجانًا على Poki. يمكن لعب الأنبياء على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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