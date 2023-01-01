WebCatalog
Prophets

Prophets

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Prophets على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

"الأنبياء" هي لعبة محاكاة مضحكة حيث تكون نبيًا ويجب عليه مشاركة الحكمة مع الجماهير التي تحتاجها. كل ما عليك فعله هو قول بعض الكلمات لمتابعيك. لكننا نؤكد لك أن الأمر ليس بهذه البساطة. يجب عليك التحقق من البيئة المحيطة بك عندما تبدأ اللعبة، حتى تتمكن من اكتشاف أدلة ديناميكية من بيئتك حول ما يجب أن تقوله، أو عدد الكلمات التي تحتاج إلى قولها. أنت حر في اللعب كواحدة من الشخصيات النابضة بالحياة ذات الرسوم المتحركة والمصممة ببراعة مثل The تقليدي، وThe Animist، وThe Absurdist، وThe Pacifist، وThe Cynic، وThe Mystic، وThe Rationalist. كل من هذه الشخصيات لها مظهرها الفريد وشخصيتها وتصورها للعالم. تأكد من اللعب كجميع الأنبياء لتقدير الأجزاء المضحكة لكل شخصية. ماذا تنتظر؟ تفضل وابدأ في الحديث وأظهر للجميع أنك وضعت "المؤيد" في النبي! قم بتوصيل أفكارك أو أوامرك عن طريق كتابتها. تحقق من البيئة المحيطة بك عندما تبدأ اللعبة، حتى تتمكن من اكتشاف أدلة ديناميكية من بيئتك حول ما ستقوله، أو عدد الكلمات التي تحتاج إلى قولها. تم تطوير لعبة Prophets بواسطة Studio Seufz، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في ألمانيا. العب ألعاب المغامرات الرائعة الأخرى على Poki: Murder وCaesar's Day Off وMoon Waltz. يمكنك لعب Prophets مجانًا على Poki. يمكن لعب الأنبياء على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Prophets. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

poki.com

Slime Buddies

Slime Buddies

poki.com

Mekorama

Mekorama

poki.com

Word Boss

Word Boss

poki.com

NYT Spelling Bee

NYT Spelling Bee

nytimes.com

Nonogram

Nonogram

poki.com

ArithmeticA

ArithmeticA

poki.com

WordPlays

WordPlays

wordplays.com

Spaders

Spaders

poki.com

NYTimes Crosswor‪d‬

NYTimes Crosswor‪d‬

nytimes.com

Spell Bee

Spell Bee

spellingbeegame.org

Semantle

Semantle

semantle.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية