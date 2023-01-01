Zeepkist: Crash 2D
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Zeepkist: Crash 2D هي لعبة سيارات مضحكة حيث تتمثل مهمتك في إنشاء أكثر الاصطدامات إثارة باستخدام Zeepkist الخاص بك لتحقيق أعلى النتائج! بدءًا من الوضعية التي اخترتها، أطلق Zeepkist الخاص بك بأقصى قدر من القوة وقم بمناورة شخصيتك إلى اليسار واليمين في الوقت المناسب قبل إطلاقها. يؤدي عمل Yeet هذا إلى ضرر نهائي! كلما تسببت في المزيد من الفوضى، كلما كسبت المزيد من العملات المعدنية. أنفق أرباحك على سيارات وإكسسوارات مختلفة وعوائق تضعها على الطريق. يمكنك أيضًا استخدام العملات المعدنية لفتح العديد من الخرائط في اللعبة. هل يمكنك تحطيم كل Zeepkist لديك؟
الموقع الإلكتروني: poki.com
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