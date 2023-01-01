The Secret of Tetrapylae هي لعبة كلاسيكية تعتمد على التوجيه والنقر حيث ستأخذك في مغامرة غامضة عبر مدينة Tetrapylae التي تعود للقرون الوسطى. انتبه إلى محيطك وتابع قصة اللعبة لتكتشف سر Tetrapylae. لكن كن حذرا! بعض الأشياء ليست كما تبدو وقد تحتاج إلى الرجوع بضع خطوات إلى الوراء لمواصلة رحلتك إلى الأمام. ضوابط: النقر بالماوس عن الخالق: تم إنشاء سر Tetrapylae بواسطة Ludivorus.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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