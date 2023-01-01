Cover Orange: Space هي لعبة منصة ألغاز حيث يجب عليك تكديس الأشياء لتغطية أصدقائنا البرتقاليين والحماية من المطر الحمضي الوشيك - في الفضاء! لقد عاد بطلنا الحمضي لمزيد من الإثارة، ولكن هذه المرة نحن في الفضاء الخارجي لأن سحابة الغاز السام تبعتنا عندما أطلقنا النار في الفضاء عن طريق الصدفة! كل ما عليك فعله هو سحب العناصر المختلفة الموجودة تحت تصرفك وإسقاطها بطريقة تشكل مأوى فوق البرتقال. السحابة الخطرة سوف تمر قريبا. تأكد من الإمساك بالنجم المخفي عند حدوث ذلك، وتأكد من عدم التعرض لقطرات المطر المتساقطة أو المخاطر البيئية مثل أشعة الليزر. هناك 40 مستوى تم تصميمها بذكاء وتحتوي على ألغاز ستجعلك تخدش رأسك. شارك Cover Orange: الفضاء مع العائلة والأصدقاء، حتى تتمكن من حل هذه الألغاز المسلية ذات الطابع الفضائي معًا! طوال كل مستوى، يجب عليك وضع عناصر المسرح لتغيير البيئة وحماية البرتقال من المطر الحمضي لسحابة شريرة. قد تختلف عناصر المرحلة هذه بأي شكل من الأشكال، بدءًا من الكتلة المثلثة وحتى الكرات المسننة التي تدمر الجليد وحتى البرتقال نفسه. استخدم إصبعك أو الماوس أو لوحة المفاتيح لوضع الكائنات المختلفة تحت تصرفك، وقم بإسقاطها بطريقة تشكل مأوى فوق البرتقال. حرك الصندوق - WASD، مفاتيح الأسهم أو المؤشر. أسقط الصندوق - شريط المسافة، الغطاء البرتقالي: تم إنشاء الفضاء بواسطة جوني ك. العب ألعاب منصة الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Cover Orange وCover Orange: Journey يمكنك لعب Cover Orange: Space عبر الإنترنت دون تنزيل أو تثبيت مجانًا باستخدام سطح المكتب والأجهزة المحمولة على Poki.

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