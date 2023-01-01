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Cover Orange

Cover Orange

poki.com

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Cover Orange هي لعبة منصة ألغاز حيث يجب عليك إعادة ترتيب الأشياء لتغطية أصدقائنا البرتقاليين والحماية من المطر الحمضي الوشيك. تتجه سحابة ممطرة قاتلة معدلة وراثيًا مكونة من بخار مذيب للفواكه إلى العاصمة البرتقالية للعالم. يجب عليك سحب كل الأشياء الموجودة تحت تصرفك وإسقاطها بطريقة تشكل مأوى فوق البرتقال. استخدم ذكائك لإنشاء حواجز من شأنها توفير أكبر قدر ممكن من البرتقال. احفظ كل رجل صغير برتقالي كروي يمكنك العثور عليه في اللعبة واكسب حبه الذي لا يموت. يجمع Cover Orange بين فيزياء اللعبة الواقعية والمستويات الدائمة والألوان النابضة بالحياة والرسوم المتحركة الصاخبة. المضي قدما ومحاولة إعطائها. حان الوقت لضخ العصير في لعبة مصنوعة من مركز البرتقال النقي! استخدم إصبعك أو الماوس أو لوحة المفاتيح لوضع الكائنات المختلفة تحت تصرفك، وقم بإسقاطها بطريقة تشكل مأوى فوق البرتقال. حرك الصندوق - WASD أو مفاتيح الأسهم أو صندوق المؤشر المسقط - تم إنشاء شريط المسافةCover Orange بواسطة Johnny-K. العب لعبتهم الأخرى على Poki: Cover Orange: Journey تم إنشاء الموسيقى الموجودة في Cover Orange بواسطة Eduard Tziselsky، وهو أيضًا مؤلف البرنامج التلفزيوني "Village of Fools". يمكن تشغيل Cover Orange على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول مجانًا على بوكي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cover Orange. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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