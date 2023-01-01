Cover Orange: Journey هي لعبة منصة ألغاز حيث يجب عليك تكديس الأشياء لتغطية أصدقائنا البرتقاليين والحماية من المطر الحمضي الوشيك. اسحب الكائنات المختلفة الموجودة تحت تصرفك وقم بإسقاطها بطريقة تشكل مأوى فوق البرتقال. السحابة الخطرة سوف تمر قريبا. تأكد من الاستيلاء على النجمة المخفية عندما يحدث هذا! هناك المئات من المستويات، والعديد من خيارات التخصيص، وقصة تتضمن القراصنة، و"Eureka" التي لا تُنسى! لحظات، وحتى السفر عبر الزمن في Cover Orange: Journey! العب هذه اللعبة مع العائلة والأصدقاء لحل هذه الألغاز الممتعة معًا! طوال كل مستوى، يجب عليك وضع عناصر المسرح لتغيير البيئة وحماية البرتقال من المطر الحمضي لسحابة شريرة. قد تختلف عناصر المرحلة هذه بأي شكل من الأشكال، بدءًا من الكتلة المثلثة وحتى الكرات المسننة التي تدمر الجليد وحتى البرتقال نفسه. استخدم إصبعك أو الماوس أو لوحة المفاتيح لوضع الكائنات المختلفة الموجودة تحت تصرفك، ثم أسقطها بطريقة تشكل مأوى فوق البرتقال. حرك الصندوق - WASD، أو مفاتيح الأسهم أو المؤشر. أسقط الصندوق - شريط المسافة، الغطاء البرتقالي: تم إنشاء الرحلة بواسطة جوني ك. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! لدى Cover Orange: Journey أكثر من 300 مستوى! يمكنك لعب Cover Orange: عبر الإنترنت بدون تنزيل أو تثبيت مجانًا باستخدام سطح المكتب والأجهزة المحمولة على Poki.

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