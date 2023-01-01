WebCatalog
Blumgi Bloom

Blumgi Bloom

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Blumgi Bloom على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Blumgi Bloom هي لعبة قطع الحبال حيث يجب عليك قطع الحبال التي تربط جميع البذور الصغيرة معًا في محاولة لإسقاطها مباشرة على الأرض للسماح لها بالازدهار! قم بقطع الحبال بذكاء لإرسال بذورك الصغيرة تندفع إلى الأرض لتنمو لتصبح زهور ضخمة! إذا كنت عالقًا، تحقق من المروحة التي ستمنحك دفعة بسيطة لمساعدتك في طريقك! عليك أن تكون ذكيًا لتتأكد من أن كل البذور الصغيرة ستزدهر! إلى أي مدى تعتقد أنك جيد في الهندسة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Blumgi Bloom. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Cut The Rope

Cut The Rope

poki.com

Wordscapes In Bloom

Wordscapes In Bloom

now.gg

Pikmin Bloom

Pikmin Bloom

now.gg

Blossom Blast Saga

Blossom Blast Saga

king.com

Cut The Rope Experiments

Cut The Rope Experiments

poki.com

Cut The Rope 2

Cut The Rope 2

poki.com

Puzzle Path

Puzzle Path

poki.com

Cut the Rope

Cut the Rope

now.gg

Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

Cut the Rope 2

Cut the Rope 2

now.gg

Cut the Rope

Cut the Rope

now.gg

Cut the Rope Time Travel

Cut the Rope Time Travel

now.gg

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية