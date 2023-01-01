Blumgi Bloom هي لعبة قطع الحبال حيث يجب عليك قطع الحبال التي تربط جميع البذور الصغيرة معًا في محاولة لإسقاطها مباشرة على الأرض للسماح لها بالازدهار! قم بقطع الحبال بذكاء لإرسال بذورك الصغيرة تندفع إلى الأرض لتنمو لتصبح زهور ضخمة! إذا كنت عالقًا، تحقق من المروحة التي ستمنحك دفعة بسيطة لمساعدتك في طريقك! عليك أن تكون ذكيًا لتتأكد من أن كل البذور الصغيرة ستزدهر! إلى أي مدى تعتقد أنك جيد في الهندسة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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