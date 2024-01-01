Droplets

Droplets

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Droplets هي لعبة ألغاز حيث سيكون عليك مساعدة المخلوقات الصغيرة التي تسمى Droplets على الوصول بأمان إلى الأرض. لقد قطعت القطرات مسافة طويلة جدًا، وسيتعين عليها القفز إلى مكان آمن. لحسن الحظ، لديهم مراوح صغيرة على رؤوسهم من شأنها التأكد من حصولهم على هبوط سلس - إذا تمكنوا من تجنب كل الأعداء. لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك إحضار القطرات بأمان إلى الأرض؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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