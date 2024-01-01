SpaceHopper

SpaceHopper

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اللعب على الويب

الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SpaceHopper على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

حان الوقت للوصول إلى النجوم في SpaceHopper! ستلعب في هذه اللعبة دور رائد فضاء عليه جمع كل النجوم. للانتقال من كوكب إلى كوكب، يمكنك ببساطة القفز! استخدم مجال الجاذبية للكواكب للقفز أكثر، ولكن احترس من الأجانب! لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك الحصول على كل النجوم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpaceHopper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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