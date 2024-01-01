حان الوقت للوصول إلى النجوم في SpaceHopper! ستلعب في هذه اللعبة دور رائد فضاء عليه جمع كل النجوم. للانتقال من كوكب إلى كوكب، يمكنك ببساطة القفز! استخدم مجال الجاذبية للكواكب للقفز أكثر، ولكن احترس من الأجانب! لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك الحصول على كل النجوم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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