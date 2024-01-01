The Bucket

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في لعبة Bucket، ستلعب دور سمكة طائرة غامضة تحمل السناجب في دلو. الأمر متروك لك للتنقل بأمان عبر الكهوف وتفادي العوائق لتظل عائمًا وتحافظ على دلوك من السقوط. لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك جلب جميع السناجب بأمان إلى وجهتهم؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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