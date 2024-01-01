Submolok

Submolok

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Submolok على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

استعد لمغامرة كائن فضائي تحت الماء في Submolok! Submolok هو كائن فضائي صغير يشبه الحبار يقود غواصة صغيرة. وفي طريقه إلى الأرض، أُسقطت طائرته وهبط في المحيط. الآن عليك مساعدته في العودة إلى المنزل! يمكنك استخدام معززات الغواصة للتحرك، ولكن نظرًا لأنها موضوعة بزاوية في زوايا الغواصة، فقد يكون ذلك صعبًا للغاية. سيتعين عليك تحديد الوقت الذي تستخدم فيه معززاتك بدقة للتجول في المحيطات بأمان. لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك إعادة سومولوك إلى المنزل؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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