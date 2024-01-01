استعد لمغامرة كائن فضائي تحت الماء في Submolok! Submolok هو كائن فضائي صغير يشبه الحبار يقود غواصة صغيرة. وفي طريقه إلى الأرض، أُسقطت طائرته وهبط في المحيط. الآن عليك مساعدته في العودة إلى المنزل! يمكنك استخدام معززات الغواصة للتحرك، ولكن نظرًا لأنها موضوعة بزاوية في زوايا الغواصة، فقد يكون ذلك صعبًا للغاية. سيتعين عليك تحديد الوقت الذي تستخدم فيه معززاتك بدقة للتجول في المحيطات بأمان. لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك إعادة سومولوك إلى المنزل؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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