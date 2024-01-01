Canopy

Canopy

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الموقع الإلكتروني: poki.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Canopy على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Canopy هي لعبة منصات حيث عليك أن تتصارع وتتحرك في الغابة للوصول إلى الهدف! في أكثر من 20 مستوى من التحدي، سيتعين عليك محاولة جمع أكبر قدر ممكن من الفاكهة، دون الاصطدام بالحشرات أو السقوط من الأشجار. لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك مساعدة كانوبي في اجتياز الغابة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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