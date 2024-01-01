Canopy هي لعبة منصات حيث عليك أن تتصارع وتتحرك في الغابة للوصول إلى الهدف! في أكثر من 20 مستوى من التحدي، سيتعين عليك محاولة جمع أكبر قدر ممكن من الفاكهة، دون الاصطدام بالحشرات أو السقوط من الأشجار. لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك مساعدة كانوبي في اجتياز الغابة؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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