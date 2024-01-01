Gunbrick

Gunbrick

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Gunbrick هي لعبة ألغاز حيث يتعين عليك نقل Gunbrick إلى نهاية المستوى. ستحتاج إلى أن تكون استراتيجيًا بشأن كيفية تحريك Gunbrick الخاص بك. يحتوي أحد جوانب الطوب على درع يمكن أن يمنعك من التدمير بالليزر. يتوفر الجانب الآخر على مسدس يمكنه مساعدتك في تدمير العوائق أو التحرك للأمام بسرعة. تحديد المواقع هو المفتاح في Gunbrick! لقد عادت لعبة الفلاش الكلاسيكية هذه الآن إلى HTML 5 حتى تتمكن من لعبها وقتما تشاء! هل يمكنك التغلب على جميع المستويات في Gunbrick؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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